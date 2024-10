Aggressioni a medici: prefetto, si va verso protocollo unico

"Tutto ciò che sta accadendo negli ospedali non va assolutamente bene". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nel pomeriggio, nel corso della seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha voluto confrontarsi con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere per fare il punto sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario ed anche per avanzare la proposta di adottare un protocollo unico nel rapporto con i pazienti.

"Finora abbiamo incrementato i drappelli di polizia, abbiamo messo in atto una linea 'punto a punto' tra presidi sanitari e forze di polizia, abbiamo dichiarato i presidi sanitari come 'sensibili'", ha detto il prefetto, ricordando l'impegno quotidiano di medici ed infermieri.

Nel corso della riunione è stata avanzata da parte dello stesso prefetto la proposta di "giungere ad un protocollo unico tra tutti i direttori di ospedali ed Asl con la Prefettura perchè dobbiamo 'sacramentare' il procedimento che vede un paziente che giunge con i familiari in un presidio".



