Sabato Gratteri inaugura l'anno scolastico a Casola

Un momento 'storico' per Casola di Napoli, piccolo centro dei Monti Lattari. Su iniziativa del giornalista e consigliere comunale, Michele Inserra, di concerto con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Rosalba, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, inaugurerà l'anno scolastico a Casola di Napoli: è l'unica iniziativa del genere in provincia di Napoli. Da sempre in prima linea contro la 'ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Salvato per caso da un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che prosperano in Italia, Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta. Ha coordinato importanti indagini sulla criminalità organizzata (tra queste quella relativa alla strage di Duisburg) e sulle rotte internazionali del narcotraffico. Con Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, uno dei massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo, ha scritto numerosi libri. Da un anno è al vertice della procura partenopea.

Sabato 5 ottobre alle ore 10, Gratteri sarà alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Pellico-Iozzino" di Casola di Napoli. Il procuratore inaugurerà il murales della legalità, realizzato dall'artista Luigi Mascolo. Nell'occasione si esibiranno gli alunni del corso ad indirizzo musicale. A seguire ci sarà l'inaugurazione dell'anno scolastico all'interno della palestra dell'istituto. Dopo i saluti del sindaco di Casola di Napoli, Alfredo Rosalba, del dirigente scolastico, Anna Pia Pelella, del dirigente generale Usr Campania, Ettore Acerra, è previsto l'intervento del procuratore Gratteri, che avrà un confronto con gli studenti su argomento di stretta attualità. A coordinare l'iniziativa sarà Michele Inserra. "Avremo l'onore di accogliere una figura di grande rilievo come il procuratore Gratteri - ha detto il primo cittadino di Casola di Napoli- La sua presenza non solo rappresenta un prestigio per la nostra comunità, ma sarà uno stimolo per i nostri giovani a guardare avanti, a impegnarsi con coraggio e determinazione per costruire un futuro fatto di valori e di giustizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA