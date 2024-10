Quattro feriti in un incidente stradale nell'Avellinese

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla Statale 7 Bis nel territorio di Baiano, in provincia di Avellino. In via Roma due auto si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto, i quattro occupanti dei veicoli sono rimasti feriti: tre donne e una persona disabile sono rimaste incastrate tra le lamiere e liberate dai Vigili del Fuoco per essere affidate ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Le auto sono state rimosse e la zona messa in sicurezza. I carabinieri della Compagnia di Baiano e di Sperone hanno effettuato i rilievi di competenza.



