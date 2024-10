Nuovi aggiornamenti dagli scavi di ricerca in corso a Pompei

Parco Archeologico di Pompei ha pubblicato sei nuovi articoli scientifici sulla rivista digitale E-Journal degli Scavi di Pompei. I contributi in uscita contengono gli ultimi aggiornamenti relativi a una parte dei progetti di ricerca e di indagine archeologica realizzati nel corso del 2023-24 a Pompei e nelle aree di competenza del Parco, condotti in stretta cooperazione con importanti istituti di ricerca nazionali e internazionali.

I sei nuovi contributi sono relativi a più temi e aree del sito, si legge in una nota. Il contributo "Architetture e paesaggi urbani a Pompei. Il Sistema informativo dell'Università Sapienza di Roma per l'analisi, la conoscenza e la gestione del patrimonio archeologico: l'Atlante della Regio VII" offre una panoramica generale sugli obiettivi e i primi risultati del progetto di ricerca che la Sapienza Università di Roma sta realizzando dal 2021 per 'riordinare' l'enorme quantità di dati relativi alla Regio VII.

L'articolo "Pompei. Scavi nel Tempio detto di Asclepio", a firma di Carmela Capaldi, tratta le ricerche condotte dall'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'insula VIII, 7 di Pompei, ossia nell'area in cui sorge il tempio italico che oggi è possibile attribuire con più verosimiglianza al dio Asclepio. Dopo lo scavo degli ambienti del tempio, nel corso del 2023 le indagini si sono concentrate in due delle cosiddette tabernae lungo Via di Iside, permettendo di raccogliere dati utili non solo per definire la datazione dell'impianto dell'edificio templare, ma anche per comprendere le dinamiche di occupazione del comparto edilizio adiacente a esso.

In un altro approfondimento è raccontato il progetto "Indagare l'archeologia della morte a Pompei. Necropoli di Porta Sarno", condotto dall'Universidad Europea de Valencia in collaborazione con ricercatori provenienti da diversi altri istituti di ricerca europei. Il contributo offre, in particolare, una disamina delle novità sullo sviluppo della necropoli di Porta Sarno ottenute grazie ai dati raccolti nell'area adiacente al recinto funerario di Marcus Venerius Secundius, un settore di scavo che si è iniziato a indagare nel 2021.

L'E-Journal "La Casa della Caccia Antica (VII 4,48): nuove ricerche interdisciplinari e studi sulla colonizzazione lichenica" si sofferma sulle ricerche interdisciplinari in corso presso la domus in cui negli ultimi anni l'Università degli Studi di Torino e il Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale' hanno avviato un articolato progetto di ricerca e di formazione dedicato alla definizione di un ampio piano della conoscenza, finalizzato anche alla realizzazione di un progetto di restauro. "Storie di confini. L'insula I 17 e il suo contesto" (a firma di Antonella Coralini) propone un aggiornamento sugli esiti del progetto di scavo e ricerca che dal 2019 l'Università di Bologna segue sull'insula I 17 di Pompei, in continuità con il lavoro svolto dall'Alma Mater sull'insula IX 8 fra il 1998 e il 2017. L'E-Journal "Il Capitolium e il settore nord del Foro. Nuovi dati a partire dalle indagini stratigrafiche propone un aggiornamento circa i risultati delle ricerche che l'Università di Catania, in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e il Politecnico di Bari, sta conducendo dal 2020 presso la piazza del Foro di Pompei, nell'area più prossima al Tempio di Giove.



