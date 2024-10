Nargi (Intesa Sanpaolo), imprese Sud competitive e determinate

"Oggi Intesa San Paolo premia le imprese che rappresentano un Sud che rinnova e produce, che in questi anni ha dimostrato di saper resistere a tutte le difficoltà economiche ma che soprattutto oggi vive la condizione per affrontare la ripresa, che c'è". Lo afferma Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo che a Napoli ha premiato 10 aziende nell'ambito del programma "Imprese vincenti".

Nargi sottolinea che le pmi del sud Italia "sicuramente portano segnali di grande speranza e di grande positività. Sono imprese di settori forti come l'automtive, l'aerospazio, la farmaceutica e l'alimentare, imprese di media e piccola dimensione ma con caratteristiche comuni: intraprendono, sono competitive e hanno una grande determinazione nell'affrontare i mercati e trovare le soluzioni per essere competitive".

Caratteristica che Intesa San Paolo riconosce alla nuova generazione di imprenditori di pmi del Sud: "Oggi - esemplifica Nargi - il territorio meridionale è fatto da 93.000 imprese manifatturiere e ciò dimostra che il Sud ha un problema di densità di imprese ma sicuramente ha qualità fuori discussione.

Abbiamo delle eccellenze di giovani che dimostrano di avere idee innovative che gli permettono di poter affrontare i mercati. Nel Sud per i prossimi anni le disponibilità economiche ci sono, sia dall'Fsc, che dai Fondi strutturali, che dal Pnrr, ma anche dalle banche come Intesa Sanpaolo, che mettono a disposizione delle imprese dei finanziamenti per poter rinnovare nel settore della digitalizzazione, della sostenibilità e quindi mette queste aziende nella condizione di essere competitive in un mercato complesso, ma che oggi affrontiamo con grande positività".



