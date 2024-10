Investita a Napoli: Comune, entro l'anno via a interventi

"Cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime della strada; una priorità che richiede una risposta operativa immediata per ridurre l'incidentalità ed arginare questa emergenza". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto in merito all'ultimo grave episodio che ha visto una giovane mamma perdere la vita questa mattina in via Brin.

E proprio un programma di interventi diretti a mitigare il rischio di incidentalità sulle strade cittadine, insieme ad un progetto di formazione rivolto agli studenti delle scuole secondarie per riflettere sui comportamenti corretti da adottare quando si guida, sono i prossimi passi che l'Amministrazione sta per mettere in campo per affrontare concretamente l'elevata frequenza di incidenti stradali che, dall'inizio dell'anno, ha fatto registrare a Napoli ventuno vittime.

Quasi sempre è l'elevata velocità, molto spesso la disattenzione mentre si guida, talvolta l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool: c'è sempre un comportamento sbagliato a monte di tanti eventi che hanno raggiunto livelli drammatici.

Per la sensibilizzazione dei giovani c'è un progetto portato avanti dagli assessorati alla Legalità, all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl per il quale sarà chiesta anche la collaborazione dell'Aci.

Saranno coinvolti dieci istituti scolastici superiori, uno per ogni Municipalità. Il personale della Polizia locale incontrerà gli studenti per parlare loro dei corretti comportamenti che devono avere tutti gli utenti della strada e anche dei rischi che si corrono quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Spiegheranno che si può incorrere in sanzioni, anche di tipo penale, molto pesanti.

Il personale dell'Asl, invece, illustrerà gli effetti che l'abuso di alcol e l'uso di droghe hanno sulla salute psicofisica.

Il piano per la sicurezza stradale adottato dalla Giunta comunale, su proposta degli assessori alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, e alla Legalità e Polizia municipale, Antonio De Iesu, riguarda tutto il territorio comunale e prevede 60 interventi come l'installazione di nuovi impianti semaforici pedonali, attraversamenti pedonali rialzati, rallentatori acustici ed ottici e paletti di protezione per i pedoni. La spesa prevista è di 956mila euro. Si tratta in gran parte - 844mila euro - di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre la restante quota è a carico del bilancio comunale.

"Abbiamo individuato, insieme alla Polizia locale, al servizio Viabilità e Traffico e alle dieci Municipalità gli interventi prioritari, dando particolare attenzione alle strade in cui più alto è il tasso di incidentalità e alle zone a ridosso delle scuole - ha spiegato l'assessore De Iesu - Inoltre, sono state programmate delle attività nelle scuole per formare e sensibilizzare i più giovani. Riteniamo, infatti, che senza una vera coscienza civica, nessuna misura di sicurezza può essere pienamente efficace".

"Per quanto riguarda le opere programmate - ha aggiunto l'assessore Cosenza - stiamo procedendo in collaborazione con Anm. I lavori sono stati affidati lo scorso mese di settembre e contiamo di poter aprire i primi cantieri entro la fine dell'anno. È prevista anche l'istituzione di ulteriori zone con limite di 30 chilometri orari per i veicoli".



