Il crollo di Scampia in una pièce teatrale in scena al Tan

La tragedia del crollo di Scampia, avvenuto nello scorso mese di luglio, raccontata in una pièce teatrale. Lo spettacolo "Earthquakes/Terremoti", che sarà portato in scena giovedì 3 ottobre alle ore 20,30 al Teatro Area Nord di Napoli, è stato realizzato al termine di un laboratorio condotto da Lello Serao con la collaborazione di Fabio Pisano, drammaturgia di Sharon Amato, regia di Carlotta Campobasso. " Il progetto - raccontano i curatori dello spettacolo - parte dalla memoria storica del terremoto del 1980, per poi passare al 'terremoto' della faida di Scampia dei primi anni 2000 fino al recente disastro della Vela Celeste, avvenuto proprio quando stavamo costruendo lo spettacolo. Abbiamo ricostruito il finale.

Dalle macerie dei nostri ricordi, siamo passati alle macerie di oggi. E' stato uno choc per tutti noi del cast, perché ci ha riguardato proprio da vicino". In scena ci saranno Francesca Aprea, Anna Damasco, Lisa Guarino, Carmela Imparato, Patrizia Mincione, Felicia Simonetti, Florinda Soria, Camilla Vento.





