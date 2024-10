Duplice omicidio nel mercato ittico a Salerno

Duplice omicidio questa mattina all'interno del mercato ittico a Salerno. Per cause ancora in fase di accertamento il proprietario di un attività commerciale, di 72 anni, ha sparato a due uomini, un 58enne e un 48enne: il primo è deceduto sul colpo, l'altro in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze.

Il responsabile del duplice omicidio si è costituito consegnando l'arma utilizzata presso la Stazione Carabinieri di Mercatello.

Sono in corso accertamenti da parte di Carabinieri e Polizia, coordinati dalla Procura.

