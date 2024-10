Droga, telefonini e pc in cantina: arrestato nel Napoletano

Nella sua cantina di via Lamaria, strada periferica di Torre del Greco, aveva 181 telefonini di varie marche e diversi computer. Scavando i carabinieri hanno trovato anche quasi tre chili di marijuana, suddivisa in sei buste sigillate pronte per essere smerciate.

Per questo motivo un uomo di 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri: per lui l'accusa è di detenzione di droga a fini di spaccio e ricettazione. I militari dell'Arma hanno scoperto il considerevole quantitativo di droga e i numerosi dispositivi elettronici nel corso di un blitz durante il quale i militari dell'Arma hanno anche trovato, nel giardino posto a ridosso dell'immobile, dodici tartarughe terrestri e 19 pappagalli di varie specie protette, tre capre, dodici oche, due conigli, un pavone, una mucca e otto cani senza microchip. Gli animali sono stati oggetto di apposito sequestro sanitario da parte dei carabinieri forestali di Torre del Greco e dell'Asl Napoli 3 Sud.

Il 49enne è stato portato in carcere in attesa di giudizio.





