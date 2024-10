DONNA DONNA onlus in campo contro i disturbi alimentari

L'associazione Donna Donna onlus sensibilizza i Grandi del G7 sul valore di "Gustare la vita" attraverso una serie di eventi che affrontano il tema dei disturbi alimentari soprattutto nei ragazzi.

L' evento che a Siracusa ha compreso oltre 200 padiglioni distribuiti su tutta l'isola di Ortigia e coinvolto più di 600 espositori ha visto la partecipazione di DONNA DONNA ONLUS che attraverso l'iniziativa "Gustiamo insieme la vita" ha avuto modo di evidenziare e sensibilizzare temi che interessano i disturbi alimentari.

Nadia Accetti, fondatrice di donna donna onlus e testimonianza di vittoria sulla malattia, afferma "Siamo stati a Siracusa, soprattutto per testimoniare che il cibo e gli alimenti sono nutrimento non solo del corpo ma anche dell'anima. Bisogna "gustare" ciò che mangiamo e non nutrirsi e basta. Abbiamo deciso di rivolgerci, celebrando i valori della Dieta Mediterranea, per prima cosa ai più giovani che attraverso la scuola possono apprendere e consapevolizzare il valore del cibo e del proprio corpo. Sono partita 15 anni fa per questa missione e sono felice di essere qui oggi in una vetrina internazionale a ribadire l'importanza del tema." Diverse le iniziative che Donna Donna Onlus ha organizzato, coinvolgendo numerosi partner istituzionali e della filiera agroalimentare; in particolare nella piazza del duomo di Siracusa si è dato luogo simbolicamente e concretamente ad una esposizione fotografica, a degustazioni e laboratori tutti i giorni grazie all' alleanza con la Federazione Italiana Cuochi e Lady Chef.

Focus delle iniziative è stato il pranzo collettivo che ha visto la partecipazione di quasi 200 studenti delle elementari e la presenza del ministro all'agricoltura Lollobrigida.



