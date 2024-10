Da sabato 'Favole d'autunno' all'Orto Botanico di Napoli

Con l'allestimento itinerante dello spettacolo intitolato "Un brutto anatroccolo", dal racconto dello scrittore danese Hans Christian Andersen per la regia di Giovanna Facciolo, comincia a Napoli, sabato 5 ottobre (ore 11) la 29esima edizione della rassegna Fiabe d'autunno all'Orto Botanico. Cinque capolavori tratti dalla produzione di autori come Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, i fratelli Grimm e James Matthew Barrie sono annunciati nel programma di questo nuovo ciclo di spettacoli organizzati dall'Associazione I Teatrini e dall'Università degli Studi Federico II, nell'ambito de La Scena Sensibile, con il sostegno del MIC-Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune.

Fino al prossimo 17 novembre la rassegna proporrà nei fine settimana vari allestimenti tratti da classici amati, dai piccoli così come dagli adulti, "prezioso patrimonio universale dell'umanità - sottolinea la scrittrice e regista Giovanna Facciolo - che riesce ancora ad offrire, oggi come allora, stimolanti spunti di riflessione, nonché momenti di puro divertimento ai lettori e agli spettatori".

Il primo spettacolo in rassegna, "Un brutto anatroccolo" (sabato 5 e domenica 6 ottobre) è "un invito rivolto ai nostri piccoli spettatori - aggiunge la regista - a guardare oltre le apparenze e a rispettare e proteggere chi ci sta vicino anche se è diverso da noi". Un tema delicato che viene proposto dai quattro attori, Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Annarita Ferraro, Raffaele Parisi, chiamati a interpretare i vari ruoli dell'allestimento teatrale. La rassegna prosegue con "Come Alice …" da Lewis Carroll (sabato 12 e domenica 13 ottobre) e con "Nello specchio di Biancaneve" dai fratelli Grimm (sabato 19 e domenica 20 ottobre, repliche anche il 26 e 27).

Unica recita, domenica 3 novembre, per "Con le ali di Peter" da Barrie per finire poi sabato 9 e domenica 10 novembre (repliche anche il 16 e 17) con "Il popolo del bosco" tra i titoli più longevi nella produzione che Giovanna Facciolo ha realizzato nei 29 anni di vita della rassegna all'Orto Botanico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA