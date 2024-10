Anas: completati lavori su viadotto Statale 90 delle Puglie

Verrà rimosso entro il primo pomeriggio di oggi il senso unico alternato sul viadotto della Statale 90 delle Puglie nel territorio di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, istituito per la realizzazione di lavori per tre milioni di euro di riqualificazione e messa in sicurezza. L'intervento, comunica l'Anas, si è concluso con venti giorni di anticipo sul programma dei lavori. Nei prossimi giorni, principalmente in orario notturno, verrà poi completata la pavimentazione e la relativa segnaletica orizzontale e verticale; verranno installati, inoltre, sempre in orario notturno, i pali di illuminazione stradale.



