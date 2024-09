Vela, campionato italiano classe Match-race nel Napoletano

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre è in programma al Circolo Nautico di Torre del Greco il campionato italiano Match-race di vela, con sfide "uno contro uno" che assegneranno sia il titolo assoluto sia quello under 23.

I nove più forti equipaggi nazionali saranno ospitati dal sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione, per sfidarsi nelle acque antistanti il porto torrese e mettersi a caccia del titolo tricolore. Per le sfide saranno usate le barche utilizzate in occasione delle Universiadi di Napoli nel 2019 e oggi in dotazione alla Federazione Vela, che le custodisce proprio a Torre del Greco. Una vetrina che accenderà l'attenzione del settore vela nazionale su Torre del Greco, settore che sarà rappresentato dal presidente nazionale della Federazione nazionale, Francesco Ettorre, che giungerà in città giovedì 3 ottobre, quando alle 12.30 è in programma la cerimonia di apertura del campionato italiano. Momento durante il quale saranno presenti le massime autorità cittadine, a partire dal sindaco Luigi Mennella. Annunciata la partecipazione anche del presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, istituto che non ha fatto mancare il proprio sostegno all'organizzazione.

"Siamo estremamente orgogliosi della scelta fatta dalla Fiv di avere assegnato al Circolo Nautico Torre del Greco l'organizzazione di una kermesse tanto importante e prestigioso - afferma il presidente del sodalizio, Gianluigi Ascione - Un aspetto che ci riempie di responsabilità e ci sprona a continuare a fare sempre meglio nel lavoro intrapreso e che tanti risultati positivi ha dato finora".

Sempre giovedì 3, ma nel pomeriggio, è inoltre in programma l'assemblea elettiva dell'associazione circoli nautici, il cui presidente è Gianluigi Ascione. Nella circostanza i componenti dell'associazione procederanno all'elezione dei propri rappresentanti che resteranno in carica nel prossimo triennio.

Annunciata la presenza tra gli altri dei consiglieri regionali Franco Picarone e Loredana Raia.





