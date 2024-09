Un uomo - Luigi Procopio, di 44 anni - è stato ucciso nel pomeriggio a Napoli, in vico VII della Duchesca, vicino alla stazione centrale. Al momento non si conoscono altri particolari. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Non si esclude che l'uomo sia morto in seguito ad una lite.





