Uccellagione, bloccato bracconiere nel Parco dei Picentini

Da Afragola, in provincia di Napoli, al Parco regionale dei Monti Picentini, in provincia di Avellino, per catturare uccelli selvatici protetti. Un 35enne è stato intercettato dai carabinieri forestali di Volturara Irpina mentre recuperava, in località Olmo, le attrezzature utilizzate per la cattura.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta una gabbia con numerosi cardellini, specie particolarmente protetta. Gli uccelli sono stati immediatamente liberati. Nei confronti del responsabile di bracconaggio e uccellagione sono state elevate numerose sanzioni amministrative.



