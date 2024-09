Studenti vanno a pulire il bosco e trovano 5 chili di hashish

Doveva essere una giornata dedicata dagli studenti dell'isola d'Ischia alla pulizia dei boschi ed alla difesa dell'ambiente, ma si è conclusa con una grande sorpresa: il ritrovamento di ben cinque chili di hashish, nascosti tra le rocce.

Sabato scorso, come anticipato dal Mattino, oltre 200 studenti delle scuole superiori isolane erano impegnati a Zaro, zona boschiva tra i comuni di Forio e Lacco Ameno, per un evento promosso dall'associazione PlasticFree di pulizia e recupero dei rifiuti. Uno degli studenti, mentre era intento a raccogliere immondizia abbandonata nel sottobosco, ha visto da lontano due pacchi rivestiti con plastica blu nascosti sotto due grossi massi in mezzo agli alberi ed ha subito avvertito i suoi professori.

All'iniziativa partecipava anche il capitano Tiziano Laganà, comandante della Compagnia dei carabinieri di Ischia, invitato dagli organizzatori per sensibilizzare i ragazzi sulla cultura ambientale e la difesa del territorio e che si trovava sul posto con alcuni militari. Avvisati del ritrovamento i carabinieri hanno intuito che i pacchi potessero contenere qualcosa di illecito: hanno così fatto allontanare gli studenti e poi aperto gli involucri. All'interno sono stati rinvenuti 45 panetti di hashish per un peso totale di quasi 5 chili ed un valore al dettaglio di circa 40 mila euro. La droga è stata sequestrata ed i carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare chi l'abbia occultata in quella zona, non troppo distante dalla villa La Colombaia e di solito frequentata da runner ed amanti della natura.



