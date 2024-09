Ucciso per strada a Napoli, la vittima era col figlio di 11 anni

È stato assassinato a colpi di pistola davanti al figlio di 11 anni Luigi Procopio, ucciso nel pomeriggio per strada a Napoli in un agguato di stampo camorristico.

Tutto è avvenuto in vico VII della Duchesca, nella cosiddetta zona della Maddalena, quartiere San Lorenzo della città.

Procopio, con precedenti di polizia, sembra che fosse un contrabbandiere di sigarette di un certo livello e, al momento, non si esclude che la sua morte sia maturata proprio in quest'ambito. Qualche anno fa era scampato a un altro raid.

Gli investigatori della Squadra mobile stanno indagando per fare luce sull'omicidio, avvenuto alla presenza di diverse persone.



