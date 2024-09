Incendio nella notte, devastato santuario nell'Avellinese

Un violento incendio ha devastato la notte scorsa il Santuario di San Ciriaco di Torre le Nocelle, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della chiesa intorno alle 2.30 e hanno distrutto gran parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco partite da Avellino e Grottaminarda.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti tutta la notte. Son in corso verifiche strutturali per verificare la stabilità della struttura. Non si sono registrati feriti. Numerosi i fedeli accorsi. Il santuario di Piazza Vittoria, guidato da don Michele Bianco, sacerdote considerato carismatico, è meta di pellegrinaggi da ogni parte della regione. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno avviato le indagini per risalire all'origine dell'incendio.





