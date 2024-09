FAB! a Bacoli, festival del cinema e cultura archeologica

Con lo slogan "Non è fantasia, è magia" torna FAB!, il festival del cinema e della cultura archeologica, dal 9 al 12 ottobre al Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, diretto da Nicola Barile e organizzato da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania Tutte gratuite le iniziative della seconda edizione con proiezioni di documentari nell'ex sala dell'Ostrichina, oggi Scotto di Luzio. Le mattine saranno dedicate ai più piccoli, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole del territorio, e la collaborazione con il polo pediatrico dell'ospedale Santobono Pausillipon di Napoli. Nei pomeriggi coinvolgimento delle università, ma anche dibattiti sul territorio, il cinema e le nuove tecnologie, nella Casina Vanvitelliana con un archeo-buffet sul tema "Antica Roma". Docenti e i ricercatori dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli mostreranno come si restaura e tutela il patrimonio culturale dei Campi Flegrei, mentre le associazioni "Militum Schola" e "Gruppo archeologico Kyme" intratterranno i bambini con laboratori sui giochi, la produzione del pane e il mestiere di medico nell'antica Roma. In concorso 16 film, provenienti anche da Iran, Spagna e Turchia.

Verranno premiati nella giornata di sabato 12 ottobre i documentari scelti dalla giuria e dal pubblico. Il trofeo rappresenta una Kore moderna avvolta in una pellicola cinematografica, firmata dall'artista Salvatore Scuotto fondatore, insieme ai due fratelli, de La Scarabattola. Curatore della rassegna cinematografica è Dario Di Blasi.

"La volontà del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e della sua giunta - racconta il direttore Barile - in particolare del vice sindaco Mauro Cucco, ha fatto sì che FAB godesse dell'appoggio dell'intera comunità bacolese. Voglio inoltre ringraziare l'avvocato Sergio Cosentini, amministratore del CIC e gestore del Parco Borbonico del Fusaro, per la sua preziosa e costante capacità di ospite ed organizzatore, che permette di rendere concrete anche le cose più difficili, il soprintendente per l'area metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo e il direttore del parco archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA