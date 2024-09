Detenuto aggredisce agenti nel carcere di Avellino

Prima ha aggredito un ispettore di sorveglianza e un assistente capo, poi ha messo a soqquadro l'ufficio distruggendo anche un computer. Ennesimo episodio critico all'interno del carcere di Avellino viene denunciato dalla segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci.

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi e ha visto protagonista un detenuto che pretendeva dagli agenti in servizio la concessione di un beneficio che non rientrava nelle loro competenze. A causa del ripersi di criticità, compresi diversi tentativi di evasione dalla casa circondariale irpino, ad Avellino sono stati trasferiti in missione da latri istituti una ventina di agenti per colmare le carenze di organico.

"Non rappresentano la giusta soluzione- commenta Guacci- anche perchè 26 unità della Polizia penitenziaria continua a svolgere servizio presso l'Icam di Lauro (Istituto a custodia atenuata per detenute madri, ndr) nonostante la presenza di pochissime detenute". Secondo Donato capece, segretario generale del Sappe, "la tensione nelle carcere è palpabile: l'evento di Avellino è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che evidenziano la necessità di interventi urgenti e sistematici".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA