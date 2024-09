De Luca inaugura nido nel Casertano,'così si incentiva natalità'

"Inaugurare un asilo nido non è una cosa che si fa tutti i giorni, per questo oggi a Portico di Caserta festeggiamo un momento importante. Opere come questa incentivano la natalità, perché offrono servizi fondamentali alle famiglie, e danno loro una serenità economica che in questo periodo è molto importante, nonostante la narrazione che si fa a livello nazionale". E' quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a Portico di Caserta per inaugurare un asilo nido per 40 bimbi finanziato con fondi per circa un milione di euro erogati dalla Regione.

"Questo asilo - ha aggiunto De Luca - rappresenta anche un'opera ben realizzata, in quanto prevede tre aule per bimbi di diverse età, ognuna con affaccio sul giardino, ed è poi stata edificata con tutti i più moderni criteri di risparmio energetico e di attenzione all'ambiente. Così si combatte concretamente la crisi di nascite che ci sta facendo andare verso un inverno demografico".



