A Caivano una messa per ricordare caduti forze dell'ordine

Una messa per ricordare per gli appartenenti a tutte le forze dell'ordine e ai vigili del fuoco caduti nell'adempimento del loro servizio è stata celebrata questa sera nella parrocchia di San Paolo, al Parco Verde di Caivano.

La celebrazione è stata presieduta da don Maurizio Patriciello che nel corso dell'omelia ha detto "che purtroppo noi dimentichiamo troppo in fretta le persone che ci hanno fatto del bene".

Il sacerdote, durante l'omelia, ha voluto ringraziare anche un agente della sua scorta, Francesco Valle, che va in pensione: "E' stata una presenza discreta e attenta". E dietro un uomo delle forze dell'ordine "addetto alle scorte, che mette a repentaglio la sua vita per difendere quello di un altro uomo - ha aggiunto - ci sono sempre delle famiglie".

Tra i presenti, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto di Napoli, Michele di Bari ed il coordinatore della commissione prefettizia al Comune di Caivano, Filippo Dispenza.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel suo saluto, ha detto: "Noi siamo qui per festeggiare questo servitore dello Stato che va in pensione e per ricodare tutti quelli che purtroppo non ci sono più". Ha poi riservato un pensiero particolare "anche ai familiari delle vittime del dovere".

Ha quindi ripercorso quanto è stato fatto nell'ultimo anno nel Comune di Caivano ed in particolare per il Parco Verde, una realtà che "per anni è sfuggita all'attenzione di tanti" ma poi in tanti si sono rimboccate "la maniche per creare condizioni di maggiore vivibilità" e le autorità sono qui, ha concluso, "per far rispettare i diritti dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA