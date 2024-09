Un 14enne ferito alla gamba nel Napoletano

Un 14enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stato ferito la scorsa notte con un'arma da taglio alla gamba sinistra mentre si trovava ad Ercolano. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano sono intervenuti, subito dopo il fatto, presso l'ospedale Maresca.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il minore sarebbe stato aggredito in via Viuli, per motivi ancora sconosciuti. Non è in pericolo di vita, due i giorni di prognosi. Indagini in corso per comprendere dinamica e motivazioni.



