Salemme scherza con Don Patriciello"che ti sei fidato di fare.."

"Sono onorato di stare qui con voi in questo centro, è stato costruito in nove mesi, segno che in Italia le cose si possono fare. Don Patriciello che ti sei 'fidato' di fare". Dal palco del centro "Pino Daniele" di Caivano, dove è in corso la festa per il Santo Patrono della Polizia di Stato, Vincenzo Salemme scherza con il parroco di Caivano, seduto in prima fila affianco al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Capo della Polizia Vittorio Pisani, al sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi e alla Commissione prefettizia che amministra il Comune di Caivano presieduta da Filippo Dispenza. "Quello che è stato fatto qui è eccezionale".



