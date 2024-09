Metro linea 6, ecco le stazioni dell'arte spiegate in dettaglio

La nuova linea 6 della metropolitana di Napoli - che collega Fuorigrotta con piazza Municipio, attraversando la Riviera di Chiaia - fa parte per intero del circuito delle stazioni dell'arte.

La web tv del Comune di Napoli ha realizzato un breve reportage che illustra in dettaglio alcune fra le principali stazioni dell'arte della nuova linea 6 della metro, che collega Fuorigrotta con piazza Municipio attraversando la Riviera di Chiaia. Alcune delle stazioni più recenti sono state infatti concepite come veri e propri monumenti, nati dall'incontro fra un architetto e un artista visuale.

La stazione Arco Mirelli è stata disegnata da Hans Kollhoff, progettista tedesco, come un grande faro in cui dominano il bianco e l'azzurro. Su una parete è collocata un'opera di Rebecca Horn; luci ed ombre in movimento sono accompagnate da un sottofondo musicale opera di Hayden Chisholm.

La stazione di San Pasquale è stata concepita dall'architetto sloveno Boris Podrecca coi lavori di Peter Kogler. "La mia idea - ha scritto Podrecca - era di far entrare in acqua il viaggiatore come negli affreschi di Tiepolo a Venezia".

La penultima stazione in direzione Municipio è quella di Chiaia, su progetto dell'architetto napoletano Uberto Siola, che si sviluppa su più livelli; un ascensore conduce fino al Monte di Dio. Dalle banchine fino alla sommità l'interno è una grande opera di Peter Greenaway che rievoca un'ascesa mitologica dagli Inferi all'Olimpo.

La stazione Municipio infine, dove converge anche la linea 1, fa parte del progetto di Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, dove attualmente sono visibili le fortificazioni di epoca vicereale e in futuro saranno esposti i materiali archeologici ritrovati nel corso degli scavi, inclusi i resti del porto romano coi relitti lignei di alcune navi.



