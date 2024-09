In 6000 a Life For Gaza, bandiere Palestina in ex base Nato

In seimila per il concerto di pace 'Life For Gaza' a sostegno del popolo palestinese, evento partito alle 19 nell' ex base Nato di parco San Laise, a Bagnoli, Napoli, che fino a mezzanotte vedrà alternarsi sul palco artisti, intellettuali e attivisti. Obiettivo dell'iniziativa l'acquisto di un'ambulanza da inviare al Palestinian Medical Relief grazie al ricavato dalla vendita dei biglietti (costo 12 euro).

Il concerto è promosso dall'associazione Life For Gaza, che si era già occupata dell'evento di febbraio al Palapartenope e che in tempi più rapidi ha organizzato questo secondo appuntamento ripetendone il successo.

L'associazione comprende la Comunità Palestinese della Campania, Assopace Palestina e il Comitato dei Garanti composto da Mario Martone, Laura Morante, Luigi de Magistris, Lino Musella, Alex Zanotelli, Nicola Quatrano e Francesco Romanetti.

Gli organizzatori hanno voluto far coincidere il concerto, che ha portato tante bandiere palestinesi sventolare nell'ex Base Nato, con l'ottantesimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli.

Sul palco tra gli altri Antonio Fresa, Carlo Faiello, Maldestro, Desiree Klain (direttrice del festival Imbavagliati) che ha ricordato il sacrificio dei giornalisti uccisi a Gaza, Giovanni Block, Radiodervish, Lorenzo Hengeller, Zezi, Alex Zanotelli, Bisca, Greta Zuccoli, Guappecartò, Valeria Parrella, Lino Musella, Giovanni Truppi.

"Bisogna scegliere da che parte stare della storia - ha detto l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris -. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte degli oppressi contro gli oppressori. Il genocidio contro il popolo palestinese è il più orrendo crimine contro l'umanità, con la volontà del governo israeliano di eliminare un popolo dalla terra. Noi non siamo indifferenti nemmeno di fronte alla complicità del governo italiano".

Nella seconda parte della serata in scaletta tra gli altri Isa Danieli, Gazzè e Silvestri, Omar Sulemain, Valerio Mastandrea, Anastasio, Elisabetta Serio, 99 Posse, La Maschera, Nelson & Radical Kitsch, Capone.



