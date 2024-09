Fuori strada dopo incidente, due feriti, uno è grave

Grave incidente stradale in pieno centro di Avellino. All'uscita di una curva, in via Scandone, uno scooter con due persone a bordo, 35 e 34 anni, dirette allo stadio per assistere alla partita di calcio Avellino-Foggia, si è scontrato con una Fiat Panda. L'impatto è stato violentissimo.

I due sono finiti in un terrapieno che costeggia la strada. Il 35enne sarebbe in gravi condizioni. Il 34enne avrebbe invece subito ferite non preoccupanti. Entrambi sono giunti in codice rosso in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA