Canta con Kant, in ottomila a Salerno, sold out Almamegretta

Filosofia, musica, intelligenza artificiale, ma anche la magia del teatro e della poesia: sono stato ottomila i partecipanti a Salerno della tre giorni 'Canta con Kant. Dialoghi Suoni Visioni', tra concerti, talk e dibattiti. Trentatré gli eventi tra i quali i concerti di Noemi, Almamegretta e Passione Live (Francesco Di Bella, Roberto Colella, Maldestro, Irene Scarpato, Simona Boo, Greta Zuccoli, 'O Zulù, Enzo Gragnaniello + Piero Gallo, Ebbanesis), cinquanta gli ospiti tra artisti, filosofi, giornalisti ed esperti in nuove tecnologie, 1 milione di persone raggiunte sui social network: sono questi i numeri di un festival diffuso che ha avuto sede in alcuni luoghi caratteristici della città. Sold out il concerto finale degli Almamegretta al Parco dell'Irno, al termine di una giornata che ha visto tra i protagonisti alla Sala Pasolini il filosofo Maurizio Ferraris, Dario Salvatori e Raiz.

'Artificio' è stato tema di questa seconda edizione, scelto dal comitato scientifico del festival composto dai professori Clementina Cantillo, Gennaro Carillo, Francesco Colace, Fabrizio Lomonaco. Mille gli studenti accolti provenienti da tutta la Campania, per riflettere sul doppio volto dell'intelligenza artificiale, sull'era della tecnoetica, e su Kant e l'universo del sentimento. Docenti di queste speciali lectio magistralis sono stati Telmo Pievani, Anna Donise, José Maria Galván, Francesco Valagussa, Andrea Moro, Vittorio Scarano, Armando Bisogno, Paolo D'Angelo, Gino Roncaglia, Dario Salvatori, Alessandro Arbo, Francesco Vitale, Carmen Gallo, Massimo Palma, Mariateresa Catena e Felice Masi. I talk filosofici aperti al pubblico hanno invece avuto come relatori Vincenzo Trione, Silvia Ronchey, Paolo Romano (Sha-One), Paolo Tortiglione, Rocco Ronchi, Silvia Ferrara, Maurizio Ferraris.

"Anche quest'anno voglio ringraziare la città di Salerno per l'accoglienza che ci ha riservato - ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata -. Siamo soddisfatti della risposta in termini di presenze che abbiamo registrato in questa seconda edizione del festival. Felici soprattutto di aver coinvolto così tanti studenti da tutta la regione, che hanno potuto anche visitare alcuni luoghi meravigliosi di questa città. Abbiamo grande attenzione per i giovani e credo che siamo riusciti nel nostro intento: far uscire la filosofia dall'accademia e avvicinarla sempre di più agli studenti".

Il festival è programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) attraverso Scabec, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Salerno.



