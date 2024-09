A Maddaloni messa per San Michele, patrono Polizia

Nella Basilica del Corpus Domini di Maddaloni (Caserta) si sono tenute stamani le celebrazioni di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

Alla funzione religiosa, officiata da don Enzo Carnevale, Cappellano della Polizia di Stato, hanno partecipato Autorità civili, militari e politiche, tra cui il Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, i Sindaci di Maddaloni e Caserta, Andrea De Filippo e Carlo Marino, oltre ai frequentatori del corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta.

Il questore di Caserta Andrea Grassi, in un discorso di commemorazione, ha rinnovato la memoria dei Caduti della Polizia di Stato della Provincia di Caserta, ringraziando le famiglie di tutti i poliziotti, anche per gli impegni che spesso tengono lontano dagli affetti. Nel celebrare la figura di San Michele Arcangelo, Grassi ha ricordato che le "vittorie per la verità e la giustizia devono essere le azioni corali e comuni".



