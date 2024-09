Tumori: riconoscimento a ricercatrice Biogem

Prestigioso riconoscimento per Clara Iannaccone, ricercatrice di Biogem, il centro di ricerca genetiva di Ariano Irpino, inn provincia di Avellino, presieduto da Ortenzio Zecchino. In occasione del PhD Day 2024 del corso di dottorato in Scienze biochimiche e biotecnologiche, è stata premiata per il suo studio sulle modifiche epigenetiche su pazienti affetti da cancro uroteliale. La ricerca di Iannaccone è stata svolta nel laboratorio di Oncologia molecolare e di precisione di Biogem, guidato dal professor Michele Caraglia. "I primi risultati -ha commentato la giovane ricercatrice- sono incoraggianti: attraverso un algoritmo bioinformatico, è possibile discriminare con elevata sensibilità il gruppo di controllo (volontari sani) dalla controparte tumorale. La speranza è quella di arrivare a identificare la presenza della neoplasia e il tessuto primario di origine attraverso una semplice analisi del sangue".



