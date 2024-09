Spalletti domani al Maradona, lunedì in ospedale dai bambini

Due giorni a Napoli per il ct dell'Italia Luciano Spalletti, che domani sera sarà al Maradona per assistere all'incontro che vede il Napoli opposto al Monza, mentre lunedì si recherà in visita ai piccoli dell'ospedale pediatrico Santobono.

Il ct dell'Italia assisterà domani sera alla sfida di campionato della squadra azzurra per tenere d'occhio le giocate dei suoi uomini in nazionale Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Buongiorno. Lunedì, invece, Spalletti sarà dalle 14.30 all'ospedale pediatrico Santobono assieme al presidente di Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e al ceo di Lever Touch Giovanni Liccardo. I tre consegneranno al direttore generale dell'azienda ospedaliera Pausilipon, Rodolfo Conenna, e al presidente e al direttore della sua Fondazione, Anna Maria Ziccardi e Flavia Matrisciano, la celebre Fiat Panda del tecnico toscano che, in occasione della conquista del terzo scudetto del Napoli, fu impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria e autografata da tutti i calciatori.

Poi Spalletti sarà, insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina, all'istituto penale minorile di Nisida, per la cerimonia di consegna del Premio 'Uefa Foundation For Children Award 2024' al progetto Zona Luce, iniziativa promossa dalla Figc, attraverso il suo settore giovanile e scolastico, in collaborazione con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.





