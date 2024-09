Un giovane di 22 anni è stato ferito la scorsa notte a Pozzuoli con un colpo d'arma da fuoco.

I carabinieri della locale compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nel locale ospedale per appurare quanto accaduto.

La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era stata colpita al ginocchio sinistro. Non è chiaro dove sia avvenuto il fatto.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati per ricostruire l'intera vicenda.



