Furto aggravato energia elettrica, 4 denunce nel Napoletano

Furto aggravato di energia elettrica: denunciate quattro persone residenti nello stesso stabile. Continuano i controlli predisposti dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che, insieme al personale dell'Enel, hanno controllato un palazzo - composto da quattro appartamenti - di via Di Vittorio.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare come i quattro proprietari degli altrettanti appartamenti avessero realizzato degli allacci abusivi ad una cassetta di derivazione dell'Enel.

La cassetta elettrica era nascosta all'interno di una canna fumaria e forniva illecitamente e impropriamente energia alle quattro unità abitative.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA