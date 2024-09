Forum Polieco, "Caserta e Napoli indietro su tutela ambiente"

"Il territorio di Napoli Nord è purtroppo molto indietro rispetto alla salvaguardia dell'ambiente. Per molto tempo la zona di Giugliano, anche quella del Casertano, è stata terra di conquista delle imprese del Nord con interramento di rifiuti di ogni tipo, e quindi da questo punto di vista sicuramente è un territorio ancora da tenere sotto controllo. È difatti devastato in termini di smaltimento illecito e di inquinamento dei terreni ed è compromesso, almeno in parte, dalla cattiva gestione degli enti locali che diventano di interesse della magistratura per reati di pubblica amministrazione, corruzione turbativa d'asta legati proprio al fenomeno dei rifiuti". E' ancora molto preoccupante la situazione ambientale del Casertano e del basso napoletano per Cesare Sirignano, sostituto Procuratore di Napoli Nord, tribunale con sede ad Aversa (Caserta) che ha competenza su 38 Comuni delle due province, tutti ricadenti nella Terra dei Fuochi, dunque ad alto livello di degrado e inquinamento; un quadro fosco "perché le indagini sono quasi tutte sugli appalti per la raccolta più che sui traffici di rifiuti, per cui toccano spesso i Comuni e i loro amministratori". E qui entra in gioco anche la mentalità dei cittadini; "ancora oggi vediamo tanta immondizia lungo le strade e gli svincoli autostradali, per cui sono necessarie opere di sensibilizzazione, che la politica dovrebbe impegnarsi a organizzare". Lo scarso numero di indagini sui traffici è dovuto, spiega Sirignano, "al fatto che sono molto complesse, e non solo perché dietro ci sono organizzazioni strutturate, ma perché la destinazione finale dei rifiuti è l'estero, in particolar modo la Turchia. E in un tale contesto diventa dunque fondamentale avere una normativa europea più attenta. E devo dire che sono state introdotte di recente a livello europeo norme che hanno ridotto la discrezionalità degli Stati membri nel settore dei rifiuti introducendo nuove fattispecie, anche di pericolo astrastto, che consentono di anticipare la soglia di punibilità e intervenire prima che avvenga il danno".



