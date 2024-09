"Esercito & sport in piazza", protagonisti i giovani di Caivano

Si è concluso nell'area Mercato del comune di Caivano (NA) l'evento denominato "Esercito & sport in piazza", per favorire l'attività sportiva tra i più giovani.

Presenti gli assetti sportivi dimostrativi e interattivi a cura del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito per permettere, a chiunque volesse, di sperimentare diverse discipline, sotto la guida di tecnici militari di alto profilo.

L'allestimento dell'area è stato curato dai bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, con gli assetti mobili campali della Scuola di Commissariato di Maddaloni e quelli sanitari del Comando Logistico dell'Esercito. Presenti gli speaker di Radio Esercito del 28° Reggimento "Pavia" di Pesaro e la fanfara dei Bersaglieri di Caserta.

I partecipanti si sono cimentati in diverse attività tra cui l'atletica leggera, pugilato, judo, karate, taekwondo, lotta, tennis da tavolo, pentathlon militare, mountain bike e hanno avuto la possibilità di conoscere e vedere in azione alcuni degli atleti italiani del panorama sportivo nazionale, di confrontarsi con loro e portare a casa, in ricordo dell'esperienza vissuta, un diploma autografato del loro campione preferito oltre ai gadget dell'Esercito.

La giornata di sport è iniziata questa mattina alle 10 con l'alzabandiera e l'apertura dell'evento al pubblico; a seguire il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, che, tagliando simbolicamente il nastro, ha dato il via alle esibizioni sportive degli atleti del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito.

Rauti ha sottolineato che "Caivano è un modello di rinascita che dimostra come le istituzioni possano affrontare e migliorare la vita delle persone. La manifestazione è un segno di attenzione verso ragazzi e bambini che anche attraverso la pratica dello sport possono assumere uno stile di vita sano e vivere forme di aggregazione sociale".

Il Capo di Sme ha successivamente evidenziato: "Sport ed Esercito sono da sempre intimamente legati. Tutti i nostri militari si addestrano giorno per giorno per migliorare il proprio tenore fisico, la forza d'animo e il carattere nella prospettiva di poter affrontare nel migliore dei modi difficili e delicati impegni al servizio del paese. Gli atleti militari, inoltre, sono parte integrante del "modello sportivo italiano" ne costituiscono un punto di forza soprattutto per il settore di eccellenza. Più di ogni cosa Esercito e Sport condividono principi e valori che uniscono le persone, concorrono a superare ogni barriera e diffondono modelli positivi. Un obiettivo che l'Esercito Italiano persegue con impegno e dedizione, in nome dei valori della nostra Repubblica".

Prima dell'ammaina bandiera e la chiusura delle attività i partecipanti si sono sfidati al tiro alla fune, braccio di ferro e salto della corda, i vincitori sono stati premiati con gadget dell'Esercito Italiano.



