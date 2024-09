Oltre diecimila prodotti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Ariano Irpino. Giocattoli, oggettistica, maschere e accessori per la festa di Halloween sono risultati privi dei requisiti di sicurezza e senza alcuna indicazione della provenienza. Al titolare dell'esercizio commerciale sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 15 mila a un massimo di 35 mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA