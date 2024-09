De Luca, bene dl per tutela sanitari, no a ddl sicurezza

"Il provvedimento per la tutela del personale sanitario va bene, io lo condivido. Altri provvedimenti mi sembrano propagandistici e assolutamente inutili come quelli che cercano di bloccare le manifestazioni, la lotta sociale. Questa è una stupidaggine". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al congresso provinciale delle Acli di Salerno, ha commentato il dl sicurezza a margine con i giornalisti.

"Io - ha aggiunto- propongo di inserire altre misure contro altri fenomeni che richiederebbero una stretta e più sicurezza e cioè sui parcheggiatori abusivi che rimangono sempre lì. Siamo l'unico Paese in cui non si riesce a togliere un parcheggiatore abusivo da un parcheggio. E poi portare avanti una battaglia per togliere dalle tasche dei ragazzi i coltelli perché le sere della movida sono sempre più caratterizzate da duelli tra bande di ragazzi che si sfidano. Bisogna prendere misure drastiche e fare anche perquisizioni a campione e poi, dopo una prima diffida, adottare anche misure repressive pesanti. Dobbiamo imporre un modo di vivere civile e bloccare questa diffusione di violenza".



