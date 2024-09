De Luca, battaglie per pace, contro autonomia e per scuola

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è intervenuto al congresso provinciale Acli di Salerno, in occasione dell'80° anniversario dell'associazione. Il tema scelto è stato "Il coraggio della pace", un richiamo ai valori che sono alla base della fondazione dell'associazione, avvenuta nel 1944, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. E proprio di pace ha parlato il governatore.

"Un appello a tre battaglie che dobbiamo fare insieme: contro le povertà e su questo fronte le Acli sono impegnate da sempre, una battaglia contro l'autonomia differenziata per non spaccare l'Italia e per non avere due sistemi completamente diversi per la sanità e la scuola pubblica che dobbiamo difendere perché sono servizi essenziali di civiltà, e poi una battaglia per la pace. Stiamo assistendo ad un calvario, al martirio di un popolo, soprattutto in Palestina, a Gaza e non è più possibile tollerare quelle immagini di morti indifesi, di bambini mutilati. Dobbiamo reagire per creare perlomeno un cessate il fuoco. Non ci sono, oggi, le condizioni per la pace, c'è troppo odio. Ma per fermare questo bagno di sangue ci sono le condizioni e dobbiamo impegnarci tutti quanti", ha concluso De Luca.



