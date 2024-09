Corse, passeggiate ed esami diagnostici con Race for the cure

Parte da Napoli, nel mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno, la Race For the Cure, evento simbolo della Komen Italia, dal 4 al 6 ottobre, a Piazza degli Artisti al Vomero, e prosegue con un ricco calendario di appuntamenti che interesseranno sei città della regione Campania. Komen Italia festeggia quest'anno i suoi 25 anni di Race for the Cure con una speciale edizione itinerante che attraverserà tutta la regione per oltre un mese, con una serie di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi, volti a sostenere attività gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere femminile, che nelle giornate napoletane saranno realizzate con il supporto dell'ASL Napoli 1.

Con una donazione di 13 euro è possibile iscriversi alla Race for the Cure come singolo partecipante, oppure in squadra; i partecipanti riceveranno lo zainetto e l'iconica maglia della Race for the Cure. Inoltre, grazie a un protocollo di intesa attivo da anni tra Komen Italia e il Ministero della Cultura, i donatori, muniti di ticket, ricevuta online o maglietta Race, limitatamente alle giornate del Villaggio della Salute, Sport e benessere nelle città di Napoli, Capua, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, potranno visitare gratuitamente alcuni musei statali.

Le protagoniste della Race for the Cure sono le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Grazie a questa manifestazione sociale in 25 anni è stato possibile investire 30 milioni di euro per dare avvio in tutta Italia a 1500 progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l'esperienza di un tumore del seno.

È possibile iscriversi alla Race, in modalità online, tramite ticket cartacei presso gli stand Komen in Piazza degli Artisti, a partire dal 30 settembre, e presso esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA