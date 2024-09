Assalto al bancomat, in fuga con bottino

Nuovo assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Poco dopo le 4 di stamattina, quattro malviventi con il volto coperto, utilizzando il sistema della "marmotta", hanno fatto esplodere l'erogatore automatico della filiale della Bcc di Sturno portando via tutto il denaro contante. L'esplosione ha originato un principio di incendio che è stato spento dai Vigili del Fuoco che hanno anche eseguito verifiche strutturali all'immobile. I ladri si sono dati alla fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Da quantificare il bottino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.



