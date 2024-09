Sindaco Sarno devolve 50% indennità per acquisto defibrillatori

"Un progetto realizzato non solo attraverso l'indennità cui ho rinunciato, ma grazie ai cittadini sarnesi che mi hanno voluto sindaco di questa città dandomi la loro fiducia". Così il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, alla presentazione questa mattina del progetto "Sarno Città Cardioprotetta" con l'inaugurazione del primo defibrillatore posizionato in Piazza IV Novembre. Il Comune di Sarno, grazie alla rinuncia del 50% dell'indennità del sindaco, ha avviato il progetto di cardioprotezione, che prevede l'installazione di postazioni salvavita (sei in tutto nel primo anno) in punti strategici del territorio, dal centro alle periferie.

"Il nostro obiettivo - ha detto Squillante - è radicare profondamente la cultura del primo soccorso, offrendo così la possibilità concreta di salvare vite umane. Fornire alla comunità dispositivi salvavita disponibili in ogni momento, formare quante più persone possibile nell'uso dei defibrillatori sono due elementi essenziali. Ogni cittadino preparato diventa una risorsa fondamentale per la collettività, aumentando le possibilità di intervento efficace in situazioni critiche e salvare vite umane. Simbolicamente il primo defibrillatore è stato installato accanto alla casa comunale perché è quella la casa di ogni cittadino sarnese".



