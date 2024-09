Sea-Eu Concert all'Università Parthenope di Napoli

Si sono sfidati in una competizione musicale davvero fuori dal comune i tanti studenti stranieri giunti a Villa Doria d'Angri in occasione del concerto 'Sea-EU', promosso dall'Università Parthenope nell'ambito dell'Alleanza Europea delle Università del mare.

Artisti provenienti dalle università partner hanno partecipato ad un contest musicale e si sono esibiti in una lunga carrellata di tanti generi differenti, dalla musica classica al country rock, presentando la propria band ed i progetti musicali: un vero e proprio momento di scambio culturale tra tante differenti realtà universitarie.

Il concerto è stato solo una tappa di un programma molto più ampio, una staff week che coinvolgerà studenti, docenti e personale delle università straniere in un percorso di scambi culturali alla scoperta della nostra regione.

La 'European University of the Seas' ha iniziato il suo percorso nel 2019 grazie all'iniziativa Erasmus+ European Universities, la Parthenope è membro ufficiale della SEA-EU che si compone di 9 atenei che insistono tutti su città costiere, a testimonianza del ruolo che il mare ricopre nell'ambito della strategia comune di sviluppo della Alleanza. Le altre Università partner sono Cadice, Algarve, Brest, Danzica, Kiel, Malta, Bodo, Spalato.



