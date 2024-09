Reggia di Portici, "Un Weekend Regale" all'insegna del teatro

La Reggia di Portici si prepara a vivere un weekend all'insegna del teatro e della cultura, con due serate in programma alle 20.45 di domani, 28 settembre, e di dopodomani, domenica. L'evento 'Un Weekend Regale', che avrà luogo nel Galoppatoio ed è organizzato per raccogliere ulteriori fondi per il restauro del terrazzino di Carlo di Borbone, è sostenuto dai docenti Stefano Mazzoleni, direttore del Musa e Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie.

Con l'organizzatrice Tiziana Beato ed il direttore artistico (attore e regista) Stefano Amatucci, il doppio appuntamento - affermano in una nota i promotori della kermesse - "si annuncia da non perdere per gli amanti della drammaturgia di qualità".

La prima serata vedrà in scena la commedia "Streghe da marciapiede", scritta da Francesco Silvestri e diretta da Stefano Amatucci. Per la prima volta insieme in teatro, le quattro protagoniste della serie tv "Un Posto al Sole": Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco con la partecipazione di Peppe Romano. La pièce, dai toni grotteschi e surreali, si sviluppa tra le mura di un appartamento abitato da quattro prostitute e un'aula di tribunale con il pubblico che sarà catturato da una trama intricata e coinvolgente. Domenica 29 settembre, sarà invece la volta di "Storiacce". Una mise en espace che esplora i temi universali dell'amore e della guerra attraverso i frammenti di opere di Enzo Moscato, Francesco Silvestri e Davide Morganti, messi in scena da Stefano Amatucci.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfito e Guido Arciuolo con la partecipazione di Isa Danieli. L'evento è organizzato e prodotto da Vomeroff associazione culturale Giuliano Amatucci, insieme col Musa- Musei della Reggia di Portici e con il patrocinio di Comune di Portici, Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana, Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II. E ciò grazie anche al supporto di alcuni sponsor.

"Per gli spettatori, due serate teatrali per godere di spettacoli di alto livello, con la possibilità - conclude la nota - di compiere un gesto concreto a sostegno della cultura e della storia. Il pubblico, infatti, contribuirà direttamente al progetto di restauro, permettendo così di preservare un simbolo della nostra eredità storica".



