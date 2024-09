Premio San Gennaro Word ricordando Chiara Jaconis

È stato il ricordo di Chiara Jaconis ad aprire il dodicesimo Premio San Gennaro Word 2024, ideato e curato da Gianni Simioli. Non un premio alla memoria ma "a Chiara, anima bella che vivrà per sempre in questa città" , questa la dedica alla giovane padovana morta nei Quartieri Spagnoli colpita da una statuetta.

Allo spettacolo sul sagrato del Duomo hanno assistito il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, Ferdinando Tozzi (Premio per Napoli Città della Musica). Il busto di San Gennaro realizzato dagli artigiani della Scarabattola è stato consegnato al Maestro Carlo Morelli, a Monsignore Adolfo Russo, a Peppe Barra, che ha ricevuto anche la medaglia Città di Napoli dal Sindaco, all'artista Valeria Corvino.

Particolarmente nutrita la sezione 'musica' con i premiati Adriano Pennino (Sal Da Vinci ha proposto il suo successo 'Rossetto e caffè', disco d'oro di cui Pennino ha curato la produzione), Francesco D'Alessio, Massimo D'Ambra,Ste, Walter Ricci, Arisa.

Il Premio San Gennaro World alla carriera e alla memoria è andato a Gaetano Totò Savio, consegnato alla moglie Jacqueline Schweitzer. Per la Cultura premio allo scrittore Lorenzo Marone, direttore artistico del Festival 'Ricomincio dai libri' L'evento è stato realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania - Scabec e dell'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, media partnership Radio Marte.

Hanno letto le motivazioni i giornalisti Federico Vacalebre, Gennaro Marco Duello, Claudia Letizia, Natascia Festa, Anna Paola Merone, l'editore Rosario Bianco, la cantautrice Gaiè. Con Simioli ha condotto Davide Scafa.



