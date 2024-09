Maltempo, allerta gialla fino alle 20 di domani

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 28 settembre.

L'allerta riguarda la quasi totalità del territorio campano.

Sono escluse solo la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali, anche di forte portata, a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori, delle recenti precipitazioni e degli incendi dei mesi scorsi.

La protezione civile ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.



