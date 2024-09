Frana nel Casertano, targa a Vdf e Protezione civile

Con una targa consegnata al comandante dei vigili del fuoco di Caserta Paolo Massimi e alla dirigente regionale della Protezione civile Claudia Campobasso, il Comune di San Felice a Cancello (Caserta) ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto in occasione della frana del 27 agosto scorso che colpì la popolazione, in particolare la frazione collinare di Talanico, uccidendo la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, i cui corpi sono stati ritrovati a diversi giorni di distanza. La cerimonia è stata voluta dal sindaco Emilio Nuzzo e dal delegato alla protezione civile locale Fiorenzo Della Rocca.

Presenti alla cerimonia i familiari delle due vittime, il Direttore della Direzione Vigili del Fuoco della Campania Paoloantoni, la Croce Rossa e una rappresentanza di giovani calciatori dell'Oasi Sanfeliciana che a loro volta hanno consegnato al comandante un loro riconoscimento per il soccorso svolto.



