Fitness Forever con Calcutta, ritorna la super band napoletana

Ritorno discografico per il super gruppo napoletano Fitness Forever che dopo cinque anni di silenzio pubblica il nuovo singolo con Calcutta, co-autore e voce del brano. "A vele spiegate", rileva una nota, è il brano che anticipa la pubblicazione di "Amore E Salute" il quinto album del gruppo capitanato da Carlos Valderrama e Luigi Scialdone affiancati da musicisti del nu funk partenopeo. Tutti, infatti, sono protagonisti, sia durante i concerti che in studio di registrazione, nelle musiche di artisti come Elisa, Tropico, Colapesce e Dimartino, Bassolino, PS5, Nu Genea, Calcutta e Alan Sorrenti che nel brano partecipa ai cori.

Il nuovo album dei Fitness Forever, si sottolinea, verrà pubblicato dalla label spagnola Elefant Records e sarà il quinto capitolo discografico che "li conferma come anticipatori del nuovo movimento funk napoletano che sta dilagando in Italia e fuori dai confini nazionali".



