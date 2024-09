E si' arrivata pure tu, esce in digitale canzone di Parthenope

Esce in digitale 'E si' arrivata pure tu', la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino 'Parthenope', firmata da musicista e cantautore Valerio Piccolo. Il brano prodotto da Pino Pecorelli (in due versioni: piano e archi e chitarra) segna l'inizio della collaborazione tra Piccolo e Metatron Publishing, editore musicale indipendente, in incontro nel segno della passione per il cinema.

"Questo pezzo è la genesi dell'album. Il primo a venire fuori, l'incipit di tutto - dichiara Valerio Piccolo -. Non è un caso che sia un pezzo in napoletano, il mio primo in questa lingua. Perché evidentemente sono andato ad attingere sul fondo della mia ispirazione, per dare il via al tutto, e ho trovato la mia lingua d'origine. Nato chitarra e voce, il brano ha attraversato diverse versioni musicali, ma è tornato a quella originale più semplice e profonda. Ho sempre percepito in questo brano un 'incastro magico', sensazione confermata quando Paolo Sorrentino l'ha scelta per il suo film Parthenope. Essere in un film come Parthenope è una gratificazione che auguro a chiunque faccia il musicista. È un riconoscimento che dà un senso chiaro a tutto il tempo che si passa a scrivere e a comporre".

In occasione della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Valerio Piccolo presenterà in anteprima per Alice nella Città, sezione della Festa del Cinema di Roma, la colonna sonora del cortometraggio 'Il Presente', scritto e diretto da Francesca Romana Zanni. con Iaia Forte, Massimiliano Caiazzo.

Valerio Piccolo è un cantautore e chitarrista nato a Caserta, attivo tra Roma e New York, traduttore ufficiale di Suzanne Vega. È traduttore e adattatore anche per libri, teatro e cinema, ed ha lavorato per oltre 350 film, incluse opere di Spielberg, Lynch, Burton, Howard, Tarantino.



