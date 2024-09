De Luca, "una app per i biglietti di tutti i mezzi di trasporto"

Un'app per acquistare tutti i biglietti dei mezzi di trasporto attivi in regione e i ticket per avere accesso ai luoghi di arte e cultura. È ciò su cui si sta lavorando in Campania come spiegato dal governatore Vincenzo De Luca sui suoi canali social: "Intanto - ha aggiunto - prosegue il rinnovamento del trasporto pubblico locale. Siamo la Regione che investe di più su autobus, treni e controllo dei trasporti. La Campania investe più della Lombardia".

"Ho visto la lettera di un cittadino lombardo - ha proseguito il presidente della giunta regionale della Campania - che è andato da Napoli a Pompei. Ha detto che c'era tranquillità, che i treni erano puliti, che è arrivato in orario e ci faceva i complimenti. Stiamo preparando una campagna di comunicazione per fare conoscere i punti di eccellenza della regione Campania. La campagna è intitolata 'La Campania della eccellenze'. A volte siamo presi dal nostro lavoro e pecchiamo in comunicazione. Ecco dunque che a breve partirà una campagna per chiarire quali sono le eccellenze della nostra regione".





