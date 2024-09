Autonomia differenziata: P.De Luca, continua la nostra battaglia

"Sono state consegnate oltre un milione e trecento mila firme in Cassazione da parte del Comitato referendario. E' un segnale importante di forte opposizione a questa politica del governo, una politica che porta a dividere ancora di più il Paese, a limitare le condizioni di vita nei prossimi anni del Mezzogiorno e soprattutto a indebolire l' intera Italia. La riforma dell'autonomia differenziata non solo creerà l'impossibilità di vivere nel Mezzogiorno del nostro Paese nei prossimi anni, riducendo le risorse per i servizi essenziali ai cittadini, come scuola, sanità, politiche sociali, trasporto pubblico locale, ma renderà più difficile investire per le imprese anche nel Nord del Paese. La riforma è profondamente sbagliata e la mobilitazione popolare che abbiamo messo in campo porterà ad un risultato importante con la Regione Campania che sarà capofila di questa grande battaglia per un segnale forte di opposizione a questa riforma secessionista. Ci sarà da continuare questa campagna referendaria nei prossimi mesi, fino all'appuntamento del voto finale dove ci aspettiamo un risultato importante".

Lo ha detto, il deputato Dem, Piero De Luca, questa mattina, a margine della presentazione del Premio Charlot a Palazzo di Città, a Salerno.



